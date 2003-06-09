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FACUA pide la retirada del 'spot' del desodorante Axe por presentar a las mujeres como objetos sumisos

La Federación considera que las imágenes del anuncio y el mensaje "tenéis que estar siempre listas para el efecto Axe 24 horas" resultan denigrantes.

FACUA.org
España-09/06/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha solicitado al Grupo Unilever la retirada del último anuncio televisivo del desodorante masculino Axe, de su división Lever Fabergé, por considerar que presenta a las mujeres como ob

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