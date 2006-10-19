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FACUA pide modificaciones en la normativa sobre seguros para evitar la indefensión de los conductores que viajan sin el último recibo por retrasos en su envío

La Federación ha trasladado a las direcciones generales de Tráfico y Seguros que numerosos usuarios son multados por la falta de diligencia de determinadas aseguradoras y entidades bancarias en el envío de los recibos de pago.

FACUA.org
España-19/10/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y la Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda la indefensión de determina

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