FACUA pide que se intensifiquen los controles sanitarios de los alimentos y el agua en el entorno de Doñana
Estima necesaria la urgente recogida y destrucción de las cosechas contaminadas para evitar que, por cualquier cauce, puedan llegar a los consumidores.
FACUA.org
Andaluc�ía-08/05/1998
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Ante la catástrofe ecológica provocada por el vertido tóxico de las Minas de Aznalcóllar al entorno de Doñana, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera de fundamental importancia que las cosechas conta