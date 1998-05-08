Nuestras accionesCatástrofe en Doñana

FACUA pide que se intensifiquen los controles sanitarios de los alimentos y el agua en el entorno de Doñana

Estima necesaria la urgente recogida y destrucción de las cosechas contaminadas para evitar que, por cualquier cauce, puedan llegar a los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-08/05/1998
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Ante la catástrofe ecológica provocada por el vertido tóxico de las Minas de Aznalcóllar al entorno de Doñana, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera de fundamental importancia que las cosechas conta

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