FACUA pide que se publiquen las empresas de Salamanca y Sevilla que cortaban jamón sin control sanitario
La Guardia Civil ha intervenido 1.000 kilos de carne de un garaje en Aldeatejada (Salamanca) por haber sido loncheados y envasados sin autorización.
FACUA.org
España-27/12/2019
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