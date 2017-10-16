FACUA pide que se sancione al balneario de Liérganes tras la muerte de una persona por legionela
La asociación reclama al Gobierno de Cantabria que explique las causas que originaron el brote, así como que multe a la empresa responsable de mantener las instalaciones en condiciones para su uso.
FACUA.org
Cantabria-16/10/2017
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El puente viejo de Liérganes. | Imagen: flickr.com/photos/fvicente (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Dirección General de Turismo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria que abra un expediente sancionador contra la empresa que explota en balneario de Liérganes, situa