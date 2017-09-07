FACUA pide reformar la normativa aérea ante prácticas como el cobro de la maleta de mano en cabina
La asociación rechaza que, con medidas como la anunciada por Ryanair, las aerolíneas sigan aumentando los servicios por los que se cobra al usuario y devaluando las prestaciones incluidas en el billete.
FACUA.org
España-07/09/2017
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