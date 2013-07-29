FACUA pide representación de los usuarios en la comisión de investigación de la tragedia de Santiago
La asociación reivindica al Gobierno que esclarezca las responsabilidades del accidente y pide explicaciones sobre los protocolos de salvamento llevados a cabo.
FACUA.org
España-29/07/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La asociación pide que se aclaren los motivos por los que no se declaró hasta dos horas después el nivel de alerta 2. | Foto: Contando Estrelas (CC BY-NC 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno que las asociaciones de consumidores formen parte de la comisión de investigación sobre el descarrilamiento del tren de Santiago el pasado miércoles.
La asociación recuerda que el Consejo de Consumidores y Us