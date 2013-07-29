Nuestras accionesPara garantizar la transparencia

FACUA pide representación de los usuarios en la comisión de investigación de la tragedia de Santiago

La asociación reivindica al Gobierno que esclarezca las responsabilidades del accidente y pide explicaciones sobre los protocolos de salvamento llevados a cabo.

FACUA.org
España-29/07/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno que las asociaciones de consumidores formen parte de la comisión de investigación sobre el descarrilamiento del tren de Santiago el pasado miércoles.

La asociación recuerda que el Consejo de Consumidores y Us

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos