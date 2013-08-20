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FACUA pide transparencia a las autoridades extremeñas tras detectarse agua no potable en Vegas Bajas

La asociación exige que se aclaren los motivos por los que el agua contaminada ha acabado destinada al consumo humano.

FACUA.org
Extremadura-20/08/2013
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FACUA-Consumidores en Acción exige transparencia a las autoridades extremeñas ante la detección de suministro de agua no potable en varios municipios de la mancomunidad integral de servicios Vegas Bajas.

La asociación ha tenido conocimiento a través de la

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