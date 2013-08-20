FACUA pide transparencia a las autoridades extremeñas tras detectarse agua no potable en Vegas Bajas
La asociación exige que se aclaren los motivos por los que el agua contaminada ha acabado destinada al consumo humano.
FACUA.org
Extremadura-20/08/2013
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