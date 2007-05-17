FACUA pide una investigación sobre las irregularidades en los vuelos a Glasgow
Demanda que se aclaren los hechos para depurar responsabilidades y que los afectados sean indemnizados tal y como establece la normativa europea.
FACUA.org
España-17/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado a las autoridades de Consumo de Andalucía y Cataluña y al Ministerio de Fomento que abran una investigación sobre las irregularidades ocurridas ayer en los vuelos a Glasgow con la aerolínea XL