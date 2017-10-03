Nuestras accionesMonarch Airlines deja en tierra a 110.000 pasajeros

FACUA pide una solución en el ámbito europeo a la creciente desprotección de los usuarios de aerolíneas

Tras la cancelación masiva de vuelos por parte de Ryanair, la británica Monarch Airlines anuncia el cese de todas sus operaciones desde este mismo lunes.

FACUA.org
Internacional-03/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios afectados por el cese de actividad desde este lunes de la compañía aérea británica Monarch Airlines que tienen derecho, no sólo a que se les reintegre el precio de los billetes que hubieran contratado y

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