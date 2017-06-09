FACUA pide una solución inmediata al hacinamiento del IES Valentín Turienzo de Colindres (Cantabria)
La asociación reclama que no se demoren más las obras de ampliación previstas, dado que el próximo curso aumentará en un centenar el número de alumnos inscritos en el centro.
FACUA.org
Cantabria-09/06/2017
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El centro, diseñado para albergar 300 alumnos, cuenta con 560 y para el curso próximo espera recibir 600. | Imagen: blog.iesvalentinturienzo.es.
FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria una solución inmediata al hacinamiento que sufren los profesionales y alumnos del Instituto de Educación Secundaria Valentín Turienzo de Colindres. La asocia