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FACUA pone en marcha su 4ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telecomunicaciones móviles

Para conocer qué opinan los usuarios de trece operadores sobre su publicidad, cobertura, facturación y la atención a las consultas, peticiones y reclamaciones.

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España-15/07/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha comenzado su 4ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telecomunicaciones móviles.

El objetivo es conocer qué opinan los usuarios en relación a la publicidad, cobertura y facturación de sus co

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