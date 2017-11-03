FACUA pregunta al Gobierno asturiano cómo piensa revertir el problema de contaminación crónica de Gijón
La delegación territorial de la asociación en Asturias denuncia que la administración autonómica reconoce la mala calidad del aire, especialmente durante las noches en la zona oeste de la ciudad.
FACUA.org
Asturias-03/11/2017
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La zona industrial de Gijón. | Imagen: flickr.com/photos/40569445@N02 (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias para que le informe sobre si ha puesto en marcha alguna medida, en cuyo caso le solicita que indique cuáles, para reso