FACUA pregunta si son seguros los alimentos elaborados a partir de vacuno sacrificado antes del pasado octubre
La Federación ha dirigido sendos escritos a los ministros de Sanidad y Agricultura.
FACUA.org
España-16/01/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha dirigido sendos escritos a la ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, en las que les pregunta si es seguro