FACUA presenta las primeras denuncias contra aparcamientos de titularidad pública tras la entrada en vigor de la obligación de facturar por minutos
Se trata de dos empresas concesionarias que han aplicado tarifas no autorizadas, con subidas de hasta el 53%. Una de ellas aplica un nuevo redondeo, cobrando en fracciones de 10 céntimos.
FACUA.org
España-03/09/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado hoy las primeras denuncias contra aparcamientos de titularidad pública tras la entrada en vigor de la obligación de facturar por minutos el 1 de septiembre. La Ley de Mejora de la Protección de los Co