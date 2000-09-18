FACUA presenta su estudio anual sobre el coste de la 'Vuelta al cole'
Los libros de texto cuestan una media de 1.936 pesetas para preescolar, 12.581 para primaria y 18.735 para secundaria.
FACUA.org
España-18/09/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha realizado su estudio anual de precios para orientar a los padres sobre los gastos que supondrá el inicio del curso escolar 2000-2001.
Las familias se encontrarán con una gran varie