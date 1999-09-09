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FACUA presenta su estudio anual sobre el coste de la 'vuelta al cole'

Los libros de texto cuestan una media de 8.200 pesetas para los estudiantes de preescolar, 13.500 para los de primaria y 18.000 para los de secundaria.

FACUA.org
España-09/09/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha realizado su estudio anual de precios para orientar a los padres sobre los gastos que supondrá el inicio del curso escolar.

Las familias se encontrarán con una gran variedad de pre

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