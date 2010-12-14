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FACUA presenta una denuncia penal contra los controladores ante la Audiencia Nacional

El presidente de FACUA pide una reunión al presidente del Gobierno y la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, competente en materia de protección de los consumidores.

FACUA.org
España-14/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado este martes una denuncia penal en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional contra los controladores aéreos que abandonaron sus puestos de trabajo el viernes 3 de diciembre y los instigadores y colaboradores con este

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