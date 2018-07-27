FACUA presenta una nueva denuncia contra Ryanair por incumplir los servicios mínimos de los vuelos
La aerolínea canceló vuelos en Canarias y Baleares, pese al mandato de Fomento que les obligaba a garantizar el 100% de las operaciones en estos lugares.
FACUA.org
España-27/07/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una nueva denuncia contra Ryanair ante el Ministerio de Fomento por el incumplimiento de los servicios mínimos de los vuelos durante la huelga de tripulantes de cabina del 25 y 26 de julio, que en el caso concreto de los archipiélago