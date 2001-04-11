FACUA que las subidas de un 36% en la cuota de abono de Telefónica son otro varapalo al usuario
Tras la subida de marzo, el Gobierno autorizará otras tres hasta enero de 2003, pasando de las 1.904 pesetas actuales a 2.431 pesetas (IVA incluido).
FACUA.org
España-11/04/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que las desproporcionadas subidas en la cuota de abono mensual de Telefónica que aprobará el Gobierno después de Semana Santa suponen un nuevo varapalo a los usuarios. La cuot