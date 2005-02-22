Nuestras acciones

FACUA realiza un primer análisis del informe del comité de expertos sobre la reforma de los medios de comunicación públicos

La Federación apoya que el director general de RTVE sea elegido por su Consejo de Administración, pero demanda que en él participen dos representantes de las asociaciones de consumidores.

FACUA.org
España-22/02/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un análisis sobre algunos de los aspectos que han tenido una mayor trascendencia pública del Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado elaborado por el comit&eacut

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos