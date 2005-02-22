FACUA realiza un primer análisis del informe del comité de expertos sobre la reforma de los medios de comunicación públicos
La Federación apoya que el director general de RTVE sea elegido por su Consejo de Administración, pero demanda que en él participen dos representantes de las asociaciones de consumidores.
FACUA.org
España-22/02/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un análisis sobre algunos de los aspectos que han tenido una mayor trascendencia pública del Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado elaborado por el comit&eacut