FACUA rechaza de entrada una subida generalizada de los impuestos indirectos como principal receta de la necesaria reforma fiscal
Por ser una medida regresiva que perjudicaría más a las menores rentas. Plantea la creación de un IVA más elevado que el general para determinados productos que distan mucho de ser de primera necesidad.
FACUA.org
España-11/09/2009
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza de entrada una posible subida generalizada de los impuestos que gravan el consumo como principal receta de la necesaria reforma fiscal para mantener las políticas sociales.
Y ello por tratarse de una medida regresiva que perjudicarí