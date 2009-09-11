Nuestras accionesRegresiva

FACUA rechaza de entrada una subida generalizada de los impuestos indirectos como principal receta de la necesaria reforma fiscal

Por ser una medida regresiva que perjudicaría más a las menores rentas. Plantea la creación de un IVA más elevado que el general para determinados productos que distan mucho de ser de primera necesidad.

FACUA.org
España-11/09/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción rechaza de entrada una posible subida generalizada de los impuestos que gravan el consumo como principal receta de la necesaria reforma fiscal para mantener las políticas sociales.

Y ello por tratarse de una medida regresiva que perjudicarí

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos