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FACUA rechaza el acuerdo sobre preferentes por poner al frente de la comisión a quienes permitieron su venta

PP y PSOE pactan la creación de una comisión presidida por la CNMV y el Banco de España para supervisar el arbitraje de productos tóxicos vendidos a particulares.

FACUA.org
España-29/01/2013
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza el acuerdo alcanzado por PP y PSOE para crear una comisión sobre preferentes por poner al frente de la misma a responsables de la CNMV y del Banco de España, los mismos organismos que permitieron la venta masiva de preferentes a consumidor

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