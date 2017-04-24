Nuestras accionesIncorpora al ordenamiento español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo

FACUA rechaza el Anteproyecto de Ley del Gobierno para la resolución alternativa de litigios de consumo

Considera que limita los derechos de los consumidores y genera un mayor desequilibrio en su relación con los empresarios, al dejar en manos de personal contratado por estos la resolución de los conflictos.

FACUA.org
España-24/04/2017
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FACUA-Consumidores de Acción rechaza en su totalidad el Anteproyecto de Ley por el que España incorporará a su ordenamiento jurídico la Directiva del Parlamento Europeo 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

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