FACUA rechaza el Plan Estratégico de Protección al Consumidor de Andalucía aprobado por el Consejo de Gobierno
La Junta de Andalucía ha quebrado la línea de consenso con las asociaciones de consumidores que había inspirado las políticas de Consumo en los últimos veinte años.
FACUA.org
Andalucía-21/05/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) expresa su rechazo al Plan Estratégico de Protección al Consumidor de Andalucía 2002-2005 aprobado hoy martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Con su aprobac