FACUA rechaza la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan actuar sobre la tarifa eléctrica
La Federación advierte que esta medida perjudicaría a los usuarios de las comunidades con menos calidad en el suministro eléctrico, puesto que estos experimentarían una mayor subida en el importe de sus facturas.
FACUA.org
España-16/07/2004
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