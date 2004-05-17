FACUA rechaza la posible privatización parcial de TVE y considera que acabar con la 'televisión de partido' no consiste en convertir una mitad en 'televisión de mercado'
La Federación reivindica el mantenimiento de las dos cadenas de TVE para garantizar el derecho de los ciudadanos a contar con medios públicos independientes y de calidad, libres de grupos de poder que den lugar a manipulaciones y censuras.
FACUA.org
España-17/05/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) rechaza la posible privatización parcial de TVE y considera contradictorio que la fórmula para acabar con la manipulación informativa fruto de la denominada televisión de partido en una de las dos cadenas fu