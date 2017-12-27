FACUA rechaza la prohibición del anonimato en las redes: sería una mordaza para la libertad de expresión
"El partido de la Ley Mordaza se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente", advierte el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.
FACUA.org
España-27/12/2017
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Imagen: Jennifer Moo.
FACUA-Consumidores en Acción muestra su absoluta oposición a la pretensión del Gobierno de prohibir el anonimato en las redes sociales ya que la medida representaría una mordaza para la libertad de expresión y la libertad ideológica. La asociación