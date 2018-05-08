FACUA rechaza que la Junta pague a las empresas que fabriquen alimentos más saludables
La federación ha comparecido en el Parlamento andaluz para presentar sus propuestas de mejora al proyecto de Ley de Promoción de una Vida Saludable, que considera falto de contenido preciso.
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Andalucía-08/05/2018
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Isabel Moya durante un momento de su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía. | Imagen: Parlamento de Andalucía
FACUA Andalucía ha llevado a la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía las alegaciones y propuestas de mejora que plantea la federación al texto del proyecto de Ley de Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada de Andalucí