FACUA rechaza que las mutuas puedan dar altas médicas por silencio administrativo
Así se recoge en un proyecto de Real Decreto del Gobierno que facilita el "alta médica presunta" si la propuesta dirigida a la inspección médica por parte de la compañía no recibe respuesta del Servicio Público de Salud en el plazo establecido.
FACUA.org
España-13/08/2013
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