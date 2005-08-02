FACUA recibe las primeras reclamaciones de intoxicados por pollos del Grupo Sada
La cifra de intoxicados facilitada por las comunidades autónomas asciende ya a 564 y se extienden por más de treinta provincias.
FACUA.org
España-02/08/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha recibido durante ayer lunes y la mañana de hoy las primeras reclamaciones de intoxicados por pollos del Grupo Sada a través del teléfono que ha habilitado a nivel nacional, 954 376 112, su portal en Internet,