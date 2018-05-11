FACUA recibe numerosas quejas sobre las deficientes condiciones de un viaje de fin de curso en crucero
En el barco viajaban 1.500 estudiantes de institutos de Cádiz, Málaga y Granada, entre otras provincias. Han denunciado graves problemas en la seguridad del barco, la limpieza y en la calidad de la comida.
FACUA.org
Andalucía-11/05/2018
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