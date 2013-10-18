Nuestras accionesLa empresaria insulta a la asociación y a usuarios que la critican

FACUA recibe numerosas quejas sobre los cursos de la falsa asesora de Policía y Guardia Civil #fraudeCM

Afectados por el fraude advierten de la mala calidad de los cursos de redes sociales de María Rosa Díez Flaquer, que certifica a través de una asociación que preside ella misma.

FACUA.org
España-18/10/2013
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FACUA-Consumidores en Acción está recibiendo numerosas quejas sobre los cursos de redes sociales de la falsa asesora de Policía y Guardia Civil María Rosa Díez Flaquer.

Afectados por el fraude advierten

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