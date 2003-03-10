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FACUA recibe un aluvión de denuncias por la calidad de la conexión a Internet de Auna

Los usuarios denuncian desde hace más de un mes y medio problemas con la navegación, uso de juegos on-line y videoconferencias.

FACUA.org
España-10/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha recibido en las últimas semanas un aluvión de denuncias desde distintas provincias españolas relacionadas con la calidad de conexión a Internet de Auna. La empresa y FACUA ma

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