FACUA recibe un aluvión de denuncias por la calidad de la conexión a Internet de Auna
Los usuarios denuncian desde hace más de un mes y medio problemas con la navegación, uso de juegos on-line y videoconferencias.
FACUA.org
España-10/03/2003
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