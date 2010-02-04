Nuestras accionesEn muchos casos las deudas no existen, han prescrito o son superiores a las reales

FACUA recibe un creciente número de denuncias contra empresas de gestión de cobros que recurren a prácticas ilegales

Amenazan a los consumidores con revelar públicamente que son morosos e incluso facilitan esta información a familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo.

FACUA.org
España-04/02/2010
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FACUA-Consumidores en Acción está recibiendo un creciente número de reclamaciones contra empresas de gestión de cobros que recurren a prácticas ilegales para lograr que los usuarios paguen deudas que muchas veces ni siquiera existen, han prescrito o son superior

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