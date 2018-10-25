FACUA reclama a Adif que solucione las deficiencias de la estación de trenes de Avilés
La asociación ha tenido conocimiento de que las instalaciones se encuentran en mal estado de conservación.
FACUA.org
Asturias-25/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para reclamarle que inicie cuanto antes las actuaciones necesarias para solucionar las deficiencias de la estación de trenes de Avilés, que se encuentra en mal estado de conservación.