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FACUA reclama a Fomento que agilice la construcción de la estación intermodal en Gijón

La asociación recuerda que el nuevo freno dado desde el Gobierno a los planes de ejecución paraliza la mejora en las conexiones en tren de esta ciudad.

FACUA.org
Asturias-07/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado al Ministerio de Fomento que agilice y no demore más la construcción de la estación intermodal prevista para la localidad de Gijón, que garantice un servicio de ferrocarril de calidad. La asociación ha enviado un

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