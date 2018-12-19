FACUA reclama a Fomento que solucione las graves deficiencias del servicio de ferrocarril a Teruel
La asociación denuncia que los desperfectos son tantos que los tractores van a mayor velocidad que los trenes de alta velocidad.
FACUA.org
Aragón-19/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ministerio de Fomento a instancias de su delegación territorial en Aragón para solicitarle que inicie con la mayor inmediatez posible las acciones necesarias para solucionar las graves deficiencias que sufre el servicio de ferroc