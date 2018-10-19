FACUA reclama a Fomento y Renfe que solucione las graves deficiencias del servicio de trenes de Extremadura
El último incidente ocurrió el 12 de octubre, cuando cien pasajeros tuvieron que esperar varias horas en mitad del campo después de que el tren en el que viajaban sufriera una avería a la altura de Torrijos.
FACUA.org
Extremadura-19/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ministerio de Fomento para solicitarle que inicie con la mayor inmediatez posible las acciones necesarias para que los trenes que transcurren por Extremadura presenten un funcionamiento correcto. Pide también que supervise que Renfe com