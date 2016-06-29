FACUA reclama a la Junta de Extremadura medidas urgentes para rebajar las listas de espera
La asociación pide también a los partidos políticos que aporten en la Asamblea soluciones a un problema que, lejos de disminuir, engordó hasta un 20% en 2015 respecto al año anterior.
FACUA.org
Extremadura-29/06/2016
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