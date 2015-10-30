Nuestras accionesLos gobiernos de Zapatero y Rajoy también se desentendieron del fraude

FACUA reclama a los nuevos gobiernos autonómicos que multen de una vez a la banca por las cláusulas suelo

Ante las denuncias presentadas hace dos años por la asociación contra una veintena de bancos, ninguna de las diecisiete autoridades de consumo hizo uso de sus competencias sancionadoras ante fraudes masivos.

FACUA.org
España-30/10/2015
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a los nuevos gobiernos autonómicos que no eludan sus competencias y emprendan de una vez actuaciones sancionadoras contra la banca por el macrofraude de las cláusulas suelo.

No ha habido ninguna actuación contra el fraude de

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