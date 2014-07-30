Nuestras accionesRetrasos y otras incidencias en este transporte

FACUA reclama a Metro de Madrid que actualice su reglamento porque contiene artículos abusivos y confusos

Exige que los usuarios no tengan que cancelar su viaje en caso de retrasos para ir a reclamar inmediatamente como fija el texto vigente. Numerosos consumidores manifiestan sus quejas por la lentitud del servicio, así como por elevadas temperaturas, mala accesibilidad o falta de limpieza.

FACUA.org
Madrid-30/07/2014
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FACUA Madrid ha recibido numerosas reclamaciones sobre retrasos y falta de calidad del servicio de Metro de Madrid. Tras estudiar el reglamento del metropolitano, la asociación ha detectado artículos abusivos y otros confusos en esta norma.

Por estos motivos la asociaci&oacut

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