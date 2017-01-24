FACUA reclama a Renfe que facilite duplicados de los abonos nominativos en caso de pérdida o deterioro
La asociación critica la política comercial que aplica la compañía ferroviaria, intransigente con los usuarios que sufren alguna incidencia con sus tarjetas.
FACUA.org
España-24/01/2017
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