FACUA reclama a Sanidad de Asturias que implante una UCI en el Hospital Álvarez-Buylla (Mieres)
La falta de una Unidad de Cuidados Intensivos obliga a trasladar a los pacientes de urgencia a otros centros hospitalarios, lo que puede conllevar un grave peligro para su salud.
FACUA.org
Asturias-09/04/2018
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FACUA-Consumidores en Acción, a través de su delegación territorial en Asturias, ha reclamado a la Consejería de Sanidad del Principado que inicie los trámites necesarios para implantar una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Álvarez-Buylla