Nuestras accionesInsiste en la necesidad de adoptar políticas activas

FACUA reclama acciones contra las empresas que atentan contra la dignidad de la mujer

La asociación se suma a las acciones reivindicativas por el Día Internacional de la Mujer y hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en los actos previstos en diferentes ciudades.

FACUA.org
España-08/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a las administraciones acciones sancionadoras contra las empresas que atentan contra la dignidad de la mujer. La asociación insiste en la necesidad de imponer multas contra las empresas que llevan a cabo prácticas discriminatorias y pide a

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