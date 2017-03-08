FACUA reclama acciones contra las empresas que atentan contra la dignidad de la mujer
La asociación se suma a las acciones reivindicativas por el Día Internacional de la Mujer y hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en los actos previstos en diferentes ciudades.
FACUA.org
España-08/03/2017
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FACUA llama a la ciudadanía a participar en los actos reivindicativos con motivo del Día Internacional de la Mujer. | Imagen: flickr.com/robson_b_sampaio (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción reclama a las administraciones acciones sancionadoras contra las empresas que atentan contra la dignidad de la mujer. La asociación insiste en la necesidad de imponer multas contra las empresas que llevan a cabo prácticas discriminatorias y pide a