FACUA reclama al Ayuntamiento de Bilbao una mejora en el servicio municipal de préstamo de bicicletas
La asociación ya se dirigió en enero al Consistorio para que le informara de las medidas que iba a tomar para solucionar sus deficiencias.
FACUA.org
Euskadi-24/05/2019
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Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Bilbao para procedan a tomar todas las medidas necesarias para solucionar de forma definitiva las deficiencias del servicio municipal de préstamo de bicicletas de la ciudad, Bilbaobizi.
La asociación, a tra