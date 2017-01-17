FACUA reclama al Ayuntamiento de Mahón que restablezca y garantice el suministro de agua potable
Los vecinos del municipio balear llevan desde agosto sin servicio por la excesiva presencia de nitratos en la corriente. Los afectados, obligados a hacer acopio de agua embotellada en comercios y supermercados.
FACUA.org
Baleares-17/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción insta al Ayuntamiento de Mahón (Menorca) a que restablezca y garantice el suministro de agua potable a la población del municipio, cortado desde hace más de cinco meses debido a la excesiva presencia de nitratos en la misma.
La asoci