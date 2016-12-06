FACUA reclama al Ayuntamiento de Zaragoza medidas contra la precariedad de la flota de buses municipales
Tras el incendio sufrido por algunos de los vehículos más antiguos, la asociación pide al Gobierno municipal garantice la seguridad y la calidad del servicio.
FACUA.org
Aragón-06/12/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ayuntamiento de Zaragoza que garantice la seguridad y la calidad del servicio municipal de transporte de autobuses, dada la precariedad de la flota que cubre el servidcio y el deterioro que presentan muchos de los vehículos.
La asociaci