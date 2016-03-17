Nuestras accionesLa huelga de trabajadores dura ya más de tres meses

FACUA reclama al Ayuntamiento de Zaragoza que garantice los servicios mínimos de los autobuses

La asociación ha recibido numerosas quejas en su delegación en Aragón porque los vehículos no finalizan su recorrido.

FACUA.org
Aragón-17/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Zaragoza a instancias de su delegación en Aragón en el que le reclama que garantice el cumplimiento de los servicios mínimos de los autobuses urbanos de la ciudad durante la huelga de trabajadores qu

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