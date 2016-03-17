FACUA reclama al Ayuntamiento de Zaragoza que garantice los servicios mínimos de los autobuses
La asociación ha recibido numerosas quejas en su delegación en Aragón porque los vehículos no finalizan su recorrido.
FACUA.org
Aragón-17/03/2016
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FACUA respeta de forma clara y expresa el derecho fundamental de huelga de los trabajadores de Auzsa, pero recuerda que esto no impide que el Ayuntamiento vele por garantizar los servicios mínimos y proteger los derechos de los usuarios. | Imagen: wikimedia.org/Robot8A (CC BY 4.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Zaragoza a instancias de su delegación en Aragón en el que le reclama que garantice el cumplimiento de los servicios mínimos de los autobuses urbanos de la ciudad durante la huelga de trabajadores qu