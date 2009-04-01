FACUA reclama al Gobierno y las CCAA que informen a los consumidores sobre los productos peligrosos que localizan en el mercado
Las alertas no se notifican a las asociaciones de consumidores ni se difunden de forma sistemática a los medios de comunicación, como tampoco existe un mecanismo 'online' para suscribirse a su envío.
FACUA.org
España-01/04/2009
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Ministerio de Sanidad y Consumo y las autoridades de Consumo autonómicas manejan datos sobre cientos de productos peligrosos que existen en el mercado pero no desarrollan de forma sistemática actuaciones informativas para garantiza